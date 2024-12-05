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17:29, 5 декабря 2024Мир

Американских специалистов заметили за тренировкой тайваньских подразделений

Специалистов из США заметили за тренировкой тайваньских подразделений у Гаосюна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Американских военных специалистов заметили за тренировкой подразделения береговой охраны Тайваня у портового города Гаосюн на юго-западе острова. Об этом сообщает тайваньское издание United Daily News.

По информации издания, военнослужащие США помогали подразделению специального назначения проводить учения с имитацией абордажной операции. Отмечается, что командование Военно-морских сил США не ответило на запрос о комментарии учения.

Ранее заместитель министра иностранных дел Тайваня У Чжичжун заявил, что Тайбей извлек уроки из украинского конфликта. Замминистра также подчеркнул «критическую важность» поддержки Украины и отметил ее «глубокое влияние на будущее развитие Тайваня».

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