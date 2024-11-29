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18:57, 29 ноября 2024Мир

На Тайване рассказали об извлечении уроков из украинского конфликта

В МИД Тайваня заявили, что извлекли уроки из украинского конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Тайваня У Чжичжун заявил, что Тайбей извлек уроки из украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тайвань извлек ценные уроки из российско-украинского конфликта (…) а асимметричная стратегия, применяемая Украиной, дает Тайваню важные откровения», — сообщил Чжичжун.

Замглавы МИД также подчеркнул «критическую важность» поддержки Украины и отметил ее «глубокое влияние на будущее развитие Тайваня».

25 ноября экс-президент Тайваня Цай Ивэнь призвала США в приоритетном порядке оказывать помощь Украине вместо острова.

Ранее сотрудник Пентагона Тони Ху сообщил, что Тайбей мог передать Киеву устаревшие зенитные ракеты HAWK американского производства.

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