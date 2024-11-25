Экс-президент Тайваня призвала США помогать Украине

Экс-президент Тайваня Цай Ивэнь призвала США помочь Украине вместо острова

Экс-президент Тайваня Цай Ивэнь призвала США в приоритетном порядке оказывать помощь Украине вместо острова. Об этом сообщает Politico.

«Они должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам. У нас (Тайваня — прим. «Ленты.ру») еще есть время», — отметила Ивэнь.

Бывшая глава Тайваня добавила, что «победа Украины» будет «наиболее эффективным средством сдерживания будущей агрессии» со стороны Китая.

Ранее издание The Economist сообщило, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году из-за дефицита военной техники и боеприпасов у западных союзников Киева. По информации журнала, у США заканчиваются средства, которые они могут направить в качестве помощи другим партнерам, в частности Израилю и Тайваню.