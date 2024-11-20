На Западе спрогнозировали окончание конфликта на Украине в 2025 году

Economist: конфликт на Украине может завершиться в 2025 году

Украинский конфликт может завершиться в 2025 году из-за дефицита военной техники и боеприпасов у западных союзников Киева. Об этом в своем материале пишет The Economist.

«В Америке заканчиваются военные средства, которые она отправляет на Украину, и ей необходимо поддерживать других партнеров, особенно Израиль и Тайвань», — указывает британское издание, отмечая, что европейские страны за время конфликта также не смогли расширить свое оборонное производство.

The Economist предполагает, что новая администрация переизбранного экс-президента США Дональда Трампа может заморозить оставшуюся часть средств из выделенного в 2024 году пакета помощи на 61 миллиард долларов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине «продлится еще немного».