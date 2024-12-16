Ценам на газ в Европе предсказали рост

ЦЦИ: в 2025 году газ в Европе подорожает на 12 процентов

В 2025 году газ в Европе подорожает из-за возможного прекращения поставок через территорию Украины и активного отбора топлива из хранилищ. Рост цен предсказали в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), сообщает газета «Ведомости».

Средняя стоимость газа по индексу хаба TTF в Нидерландах поднимется на 12 процентов, до 422 долларов за тысячу кубометров. Сентябрьские прогнозы ЦЦИ выросли на 28 процентов — прежние оценки предполагали, что стоимость топлива в следующем году составит 329 долларов за тот же объем. В 2024 году средняя стоимость составила 375 долларов.

Подорожания газа ждут из-за возможного сокращения импорта российского газа и высокого уровня отбора топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС в начале отопительного сезона. На этом фоне средняя экспортная цена российского трубопроводного газа выросла с 266 до 288 долларов (минус 0,7 процента год к году). В 2024-м средняя стоимость составила 290 долларов.

Несмотря на вероятное прекращение или сокращение прокачки газа через украинскую территорию, поставкам российского топлива за рубеж предсказывают рост со 114 до 117 миллиардов кубометров. По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, такой исход вероятен из-за увеличения экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», а также в Узбекистан и Казахстан. Ряд аналитиков при этом считают, что поставки через Украину в Европу сократятся, но не остановятся совсем. Так, в российском газе заинтересованы Словакия, Молдавия и, вероятно, Австрия, поэтому возможна схема транзита, при которой права на газ передаются на российско-украинской границе, отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что отсутствие российского газа загнало в угол немецкую бизнес-модель. Германия является экспортной страной и нуждается в открытых рынках, но США и Китай закрывают их. Политик отметил тот факт, что Китай «всюду проталкивает свои электромобили», назвав его одной из главных проблем немецкой автомобильной промышленности.