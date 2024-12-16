В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Нового Уренгоя произошла массовая задержка и отмена рейсов

В аэропорту Нового Уренгоя произошла массовая задержка и отмена рейсов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиагавани российского города.

По данным издания, отменены рейсы в Игарку, Новый Порт и Сабетту, вылеты самолетов в Уфу и Минеральные Воды задерживаются. Отмечается, что последние переносятся по техническим причинам по решению авиакомпании Iraero.

Ранее самолет российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Игрима в Тюмень Ан-24 14 декабря.