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14:27, 16 декабря 2024Путешествия

В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Нового Уренгоя произошла массовая задержка и отмена рейсов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В аэропорту Нового Уренгоя произошла массовая задержка и отмена рейсов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиагавани российского города.

По данным издания, отменены рейсы в Игарку, Новый Порт и Сабетту, вылеты самолетов в Уфу и Минеральные Воды задерживаются. Отмечается, что последние переносятся по техническим причинам по решению авиакомпании Iraero.

Ранее самолет российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Игрима в Тюмень Ан-24 14 декабря.

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