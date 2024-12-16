Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:49, 16 декабря 2024Мир

В ЕС раскрыли сроки принятия нового пакета санкций против России

Каллас: новый пакет санкций против России будет принят 16 декабря
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) утвердят новый пакет санкций против России по итогам встречи в понедельник, 16 декабря. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Reuters.

«Главы МИД сегодня утвердят 15-й пакет санкций», — сказала руководитель европейской внешнеполитической службы.

По ее словам, главными целями новых ограничений станет российский флот, связанный с перевозками нефти. Также она добавила, что под санкции попадут Китай и Северная Корея по обвинению в сотрудничестве с Россией.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что продолжающееся введение Евросоюзом антироссийских санкций безумно и напоминает государственный переворот против промышленности Европы. В частности, он указал, что европейцы все равно приобретают российскую нефть, но получают ее через Индию более сложными путями. Нимайер добавил, что после введения ограничений производство ряда товаров в России наладили и европейцы хотят вернуть утраченный рынок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      В ЕС раскрыли детали идеи об отправке войск на Украину

      В ЕС захотели ввести санкции против грузинских политиков

      Россияне пожаловались Путину на нехватку важного медпрепарата в аптеках

      Медведчук объяснил причину превращения Украины в зону мирового конфликта

      Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

      Ключевой ставке Банка России предсказали компромиссный рост

      Беременная россиянка пожаловалась на еду с червями в больнице

      В ЕС раскрыли сроки принятия нового пакета санкций против России

      Росгвардия уничтожила украинскую ББМ на территории Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше