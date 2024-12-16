Каллас: новый пакет санкций против России будет принят 16 декабря

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) утвердят новый пакет санкций против России по итогам встречи в понедельник, 16 декабря. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Reuters.

«Главы МИД сегодня утвердят 15-й пакет санкций», — сказала руководитель европейской внешнеполитической службы.

По ее словам, главными целями новых ограничений станет российский флот, связанный с перевозками нефти. Также она добавила, что под санкции попадут Китай и Северная Корея по обвинению в сотрудничестве с Россией.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что продолжающееся введение Евросоюзом антироссийских санкций безумно и напоминает государственный переворот против промышленности Европы. В частности, он указал, что европейцы все равно приобретают российскую нефть, но получают ее через Индию более сложными путями. Нимайер добавил, что после введения ограничений производство ряда товаров в России наладили и европейцы хотят вернуть утраченный рынок.