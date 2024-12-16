Немецкий политик Нимайер назвал очередные санкции против России безумием

Продолжающееся введение Европейским союзом (ЕС) антироссийских санкций безумно и напоминает государственный переворот против промышленности Европы. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Безумная ситуация, и я думаю, что все введенные санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию на произвели», — раскритиковал действия ЕС собеседник агентства.

Немецкий политик указал, что европейцы все равно приобретают российскую нефть, но получают ее через Индию. Нимайер добавил, что после введения ограничений производство ряда товаров в России наладили, и теперь европейские компании желают вернуться на рынок в РФ.

Ранее Нимайер высказался о возможном выходе США из НАТО при президентстве Дональда Трампа. Он заявил, что Европа в состоянии организовать собственную политику безопасности и даже обсудить ее с Россией.