В ЕС захотели ввести санкции против грузинских политиков

Европейский союз (ЕС) хочет ввести персональные санкции против ряда грузинских политиков, однако единства по данному вопросу до сих пор нет. Об этом заявила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.
«Мы обсудим последствия для правительства Грузии за использование репрессий против оппозиции, другие инструменты, к которым они прибегают (...) Санкционный лист уже обсуждается, но единогласного мнения по нему мы пока не имеем», — отметила глава ведомства.
При этом Каллас подчеркнула, что до сих пор нет понимания, какие именно ограничения вводить. В частности, предполагается отмена безвизового режима для нескольких политиков.
Ранее правительство Грузии сообщило, что власти страны не будут вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. В правительстве республики добавили, что в Тбилиси было принято решение «оставаться в режиме односторонней дружбы» с Вильнюсом и Таллином, несмотря на введение ими ранее санкционных ограничений.