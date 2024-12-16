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10:58, 16 декабря 2024Мир

В ЕС захотели ввести санкции против грузинских политиков

Каллас: ЕС хочет ввести санкции против ряда грузинских политиков
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет ввести персональные санкции против ряда грузинских политиков, однако единства по данному вопросу до сих пор нет. Об этом заявила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Мы обсудим последствия для правительства Грузии за использование репрессий против оппозиции, другие инструменты, к которым они прибегают (...) Санкционный лист уже обсуждается, но единогласного мнения по нему мы пока не имеем», — отметила глава ведомства.

При этом Каллас подчеркнула, что до сих пор нет понимания, какие именно ограничения вводить. В частности, предполагается отмена безвизового режима для нескольких политиков.

Ранее правительство Грузии сообщило, что власти страны не будут вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. В правительстве республики добавили, что в Тбилиси было принято решение «оставаться в режиме односторонней дружбы» с Вильнюсом и Таллином, несмотря на введение ими ранее санкционных ограничений.

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