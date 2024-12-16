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09:21, 16 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии сделали заявление об ответных санкциях против Литвы и Эстонии

Правительство Грузии не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. Заявление об этом опубликовано на сайте правительства республики.

«Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», — объяснили в кабмине Грузии.

В правительстве республики добавили, что в Тбилиси было принято решение «оставаться в режиме односторонней дружбы» с Вильнюсом и Таллином. В Грузии также подчеркнули, что в Литве и Эстонии кабмины действуют по диктату иностранных администраций.

Ранее санкции против грузинских властей также были введены на Украине. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский.

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