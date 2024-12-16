В ЕС заявили о недопустимости наказывать Грузию за результаты выборов

Беттель: Грузию нельзя наказывать за итоги выборов, даже если они не нравятся ЕС

Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, даже если они не нравятся Европейскому союзу (ЕС). О недопустимости санкции против Тбилиси за итоги выборов заявил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, сообщает РИА Новости.

«Для меня важно, были ли нарушения или нет. Мы не можем наказывать просто потому, что нам не нравятся результаты», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в первую очередь, необходимо убедиться в том, были ли нарушения в ходе выборов, поскольку там были сотни наблюдателей.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что европейское объединение хочет ввести персональные санкции против ряда грузинских политиков, однако единства по данному вопросу до сих пор нет. При этом она отметила, что до сих пор нет понимания, какие именно ограничения вводить.