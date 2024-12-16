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21:16, 16 декабря 2024Мир

В христианской школе в США произошла стрельба

ABC News: в христианской школе в штате Висконсин произошла стрельба
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В христианской школе города Мэдисон (штат Висконсин, США) произошла стрельба, несколько человек пострадали. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Департамент полиции Мэдисона расследует стрельбу в христианской школе. Сообщается о нескольких пострадавших», — говорится в сообщении. Другие подробности в данный момент не приводятся. Полиция призывает горожан не приближаться к месту происшествия.

Ранее стрельба произошла на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны. Один человек стал жертвой нападавшего, подозреваемый был задержан.

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