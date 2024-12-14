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23:20, 14 декабря 2024Мир

Один человек погиб при стрельбе на военной базе США

CBS: один человек погиб при стрельбе на военной базе США в штате Джорджия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Один человек погиб в результате стрельбы на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны, подозреваемый задержан. Об этом сообщает CBS.

«Объект сухопутных сил США в Джорджии приостановил работу в субботу после того, как там был застрелен человек», — отмечает телеканал.

Также указывается, что личность убитого раскроют после того, как оповестят родственников о его смерти. Данные о стрелявшем не приводятся.

В начале ноября стало известно, что в американском штате Алабама при стрельбе в кампусе университета Таскиги пострадали в общей сложности 16 человек. В больницы были доставлены 12 пострадавших, еще четверо получили неогнестрельные ранения.

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