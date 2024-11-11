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03:19, 11 ноября 2024Мир

В США при стрельбе в кампусе университета погиб человек

В американском штате Алабама при стрельбе в кампусе университета погиб человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСтрельба в США

Фото: Dieu-Nalio Chery / Reuters

В американском штате Алабама при стрельбе в кампусе университета Таскиги погиб человек, сообщает местное ведомство по обеспечению правопорядка в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Восемнадцатилетний юноша скончался на месте происшествия. В ходе инцидента пострадали в общей сложности 16 человек», — говорится в сообщении правоохранителей.

В больницы были доставлены 12 пострадавших, еще четверо получили неогнестрельные ранения. Позднее сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину, который сбежал с места происшествия с ружьем, модифицированным в пулемет.

В сентябре десятки человек пострадали в результате стрельбы в городе Бирмингем в США, штат Алабама. На месте происшествия без признаков жизни нашли двух мужчин и женщину, еще одного пациента не смогли спасти в больнице.

В июле в США вечеринка завершилась массовой стрельбой с жертвами и ранеными.

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