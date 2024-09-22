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10:41, 22 сентября 2024Мир

Десятки человек пострадали при стрельбе в США

При стрельбе в штате Алабама в США десятки человек пострадали, четверо не выжили

Фото: Anton Prado PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Десятки человек пострадали в результате стрельбы в городе Бирмингем в США, штат Алабама. Еще четверо получили несовместимые с жизнью ранения, пишет местный портал AL.

Стрельба, как уточняет ABC News, произошла около 23 часов в субботу, 21 сентября, в оживленном районе.

AL со ссылкой на полицию сообщили, что на месте происшествия без признаков жизни нашли двух мужчин и женщину, еще одного пациента не смогли спасти в больнице. Сейчас, как отметил сотрудник правоохранительных органов, специалисты устанавливают, велась ли стрельба из автомобиля или открывшие огонь передвигались пешком.

Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое, их жизни находятся под угрозой. По предварительным данным, сначала в больницы доставили восемь пострадавших, остальные получившие ранения жители штата обратились за медицинской помощью самостоятельно.

В июле в США вечеринка завершилась массовой стрельбой с жертвами и ранеными, По данным полиции, на вечеринке в Филадельфии присутствовали около 100-150 человек. Жертвами происшествия стали три человека, еще семеро получили ранения.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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