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16:46, 21 июля 2024Мир

Вечеринка в США закончилась массовой стрельбой с жертвами

NBC News: в США вечеринка завершилась массовой стрельбой, погибли три человека
СюжетСтрельба в США

Фото: Bastiaan Slabbers / Reuters

В США вечеринка завершилась массовой стрельбой с жертвами и ранеными, сообщает NBC News.

ЧП произошло в Филадельфии в воскресенье, 21 июля. По данным полиции, на вечеринке присутствовали около 100-150 человек. Около двух часов ночи там началась стрельба, жертвами стали три человека, еще семь получили ранения.

В полиции уточнили, что стрелков, скорее всего, было несколько. Подозреваемые пока не задержаны.

В мае неизвестный открыл стрельбу на уличной вечеринке в городе Стоктон, штат Алабама. В гуляньях приняли участие около тысячи человек. Неизвестный во время мероприятия открыл огонь по толпе. Жертвами стали 3 человека, 15 были ранены.

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      Антон Похиляк
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