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09:20, 16 декабря 2024Бывший СССР

В Киргизии назвали причину отставки премьера

Премьер Киргизии Жапаров покинул должность из-за перехода на другую работу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности президентом страны Садыром Жапаровым в связи с переходом на другую работу. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Киргизии.

«Жапаров Акылбек Усенбекович освобожден от занимаемой должности (...) в связи с переходом на другую работу», — сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Акылбек Жапаров покинул должность после опубликования соответствующего указа президента Киргизии. Новая должность премьера Киргизии на данный момент не раскрывается. Исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии назначен Адылбек Касымалиев.

Ранее стало известно, что Акылбек Жапаров написал заявление об отставке с поста премьера по собственному желанию. Информацию также подтверждал и неназванный источник в администрации президента Киргизии.

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