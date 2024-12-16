В Киргизии назвали причину отставки премьера

Премьер Киргизии Жапаров покинул должность из-за перехода на другую работу

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности президентом страны Садыром Жапаровым в связи с переходом на другую работу. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Киргизии.

«Жапаров Акылбек Усенбекович освобожден от занимаемой должности (...) в связи с переходом на другую работу», — сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Акылбек Жапаров покинул должность после опубликования соответствующего указа президента Киргизии. Новая должность премьера Киргизии на данный момент не раскрывается. Исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии назначен Адылбек Касымалиев.

Ранее стало известно, что Акылбек Жапаров написал заявление об отставке с поста премьера по собственному желанию. Информацию также подтверждал и неназванный источник в администрации президента Киргизии.