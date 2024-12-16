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08:10, 16 декабря 2024Бывший СССР

Президент Киргизии отправил в отставку премьера республики

Президент Киргизии Жапаров отправил в отставку премьер-министра Жапарова
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра республики Акылбека Жапарова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в администрации главы государства.

«Да, указ об отставке Акылбека Усенбековича [Жапарова] подписан», — сообщил источник в администрации президента республики. Официального сообщения властей об отставке премьер-министра Киргизии пока нет.

По информации киргизских СМИ, Акылбек Жапаров написал заявление по собственному желанию.

6 декабря в Киргизии Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики задержал председателя налоговой службы страны Алтынбека Абдувапова по обвинению в коррупции. 12 декабря ГКНБ Киргизии задержал экс-главу МЧС республики и бывшего губернатора Джалал-Абадской области Султана Ураманаева также по делу о коррупции.

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