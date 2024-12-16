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07:42, 16 декабря 2024Мир

В МИД Турции опровергли участие страны в свержении Асада

Глава МИД Турции Фидан: Анкара не участвовала в событиях в Сирии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан опроверг информацию о том, что страна принимала участие в операции сирийской оппозиции и свержении режима президента Башара Асада. Об этом он рассказал в интервью газете Ekonomim.

По его словам, Анкара не была частью данного процесса, однако предпринимала усилия, чтобы операция «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) и других группировок прошла без лишних жертв.

«После начала операции мы приложили интенсивные усилия, чтобы она была проведена наиболее бескровным, беспроблемным способом, но мы не объединялись до этого с какой-либо страной либо группой, не участвовали в таком планировании», — сказал глава МИД.

Ранее Фидан заявил, что Асад отказался от переговоров с представителями Турции, несмотря на множество попыток Анкары договориться о встрече. «Мы пытались приехать, мы хотели, но они отказались. Я имею в виду, что я просил об этом. Он отверг все [предложения]», — сказал он.

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