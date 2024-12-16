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03:10, 16 декабря 2024Путешествия

В Никарагуа задумались о выпуске карт «Мир»

«Известия»: Никарагуа в будущем может начать выпускать карты «Мир»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Artem Sobolev / news.ru / Global Look Press

Никарагуа в будущем может начать выпускать карты российской национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщил «Известиям» спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо.

По его словам, Манагуа и Москва работают над созданием сети банкоматов в столице и «других важных городах», чтобы упростить ситуацию для российских граждан. Мурильо допустил, что в будущем страна может «Это крайне важно, поскольку это поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен», — отметил он.

Мурильо добавил, что России и Никарагуа необходимо найти для прямой банковской коммуникации каналы, которые не связаны с Западом.

В октябре в столице Никарагуа Манагуа появилась возможность снимать деньги с карт российской платежной системы «Мир». На данный момент в нем можно лишь обналичивать деньги. Банкомат поставили в здании «Дельта» компании Credicoop.

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