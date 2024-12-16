В подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава украинской ОГА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. Об этом пишет назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, за сутки прозвучало не менее 200 взрывов. Федоров утверждает, что ряд объектов инфраструктуры разрушен.

Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее Вооруженные силы Украины использовали кассетный боеприпас НАТО калибра 155 миллиметров при обстреле гостиницы в Горловке в Донецкой народной республике. Сообщается также о повреждении близлежащих многоквартирных домов.