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08:26, 16 декабря 2024Бывший СССР

В подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава украинской ОГА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. Об этом пишет назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, за сутки прозвучало не менее 200 взрывов. Федоров утверждает, что ряд объектов инфраструктуры разрушен.

Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее Вооруженные силы Украины использовали кассетный боеприпас НАТО калибра 155 миллиметров при обстреле гостиницы в Горловке в Донецкой народной республике. Сообщается также о повреждении близлежащих многоквартирных домов.

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