ВСУ сбросили «натовский» кассетный боеприпас на гостиницу в ДНР

СЦКК: ВСУ сбросили кассетный боеприпас калибра 155 мм на гостиницу в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали «натовский» кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В СЦКК заявили агентству, что судя по фрагментам и осколкам, обнаруженным на месте обстрела, украинские войска использовали артиллерию калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью.

В результате атаки был поврежден фасад здания гостиницы «Стирол» и многоквартирных домов, расположенных неподалеку, полностью сгорела гражданская машина.

Ранее ВСУ попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку. Благодаря успешной работе средств противовоздушной обороны (ПВО) жертв и сильных разрушений удалось избежать. Однако было повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе.