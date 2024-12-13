Пушилин заявил, что ВСУ попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку. Атака была отражена, жертв нет, рассказал глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В семь вечера вооруженные формирования Украины попытались нанести удар по столице республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района», — уточнил он.

По его словам, благодаря успешной работе средств ПВО жертв и сильных разрушений удалось избежать. Однако было повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе.

10 декабря Денис Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой народной республики. Глава региона уточнил, что была объявлена эвакуация жителей из зоны удара.

3 декабря украинская сторона попыталась атаковать гражданский объект в Горловке Донецкой народной республики из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.