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21:57, 13 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами

Пушилин заявил, что ВСУ попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар дальнобойными ракетами по Донецку. Атака была отражена, жертв нет, рассказал глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«В семь вечера вооруженные формирования Украины попытались нанести удар по столице республики дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района», — уточнил он.

По его словам, благодаря успешной работе средств ПВО жертв и сильных разрушений удалось избежать. Однако было повреждено остекление нескольких многоквартирных домов в Киевском районе.

10 декабря Денис Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой народной республики. Глава региона уточнил, что была объявлена эвакуация жителей из зоны удара.

3 декабря украинская сторона попыталась атаковать гражданский объект в Горловке Донецкой народной республики из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

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