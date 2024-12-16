В России автомобиль разорвало пополам при столкновении с автобусом

В Башкирии на трассе автомобиль разорвало пополам при столкновении с автобусом

В Башкирии легковой автомобиль разорвало пополам после столкновения с автобусом на трассе Уфа — Оренбург. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики в Telegram-канале.

По ее данным, легковой автомобиль врезался в автобус, когда выехал на встречную полосу и попытался совершить обгон. Внутри автобуса находились два человека, они не пострадали.

«Пассажирский автобус находился не на маршруте с двумя пассажирами в салоне. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир с легкового автомобиля», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Амурской области автомобиль разорвало пополам из-за того, как он влетел в столб в городе Тында. Nissan не справился с управлением и врезался в столб. Внутри транспортного средства находились два человека — они получили несовместимые с жизнью травмы.