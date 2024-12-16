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11:35, 16 декабря 2024Россия

В России автомобиль разорвало пополам при столкновении с автобусом

В Башкирии на трассе автомобиль разорвало пополам при столкновении с автобусом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Башкортостана

В Башкирии легковой автомобиль разорвало пополам после столкновения с автобусом на трассе УфаОренбург. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики в Telegram-канале.

По ее данным, легковой автомобиль врезался в автобус, когда выехал на встречную полосу и попытался совершить обгон. Внутри автобуса находились два человека, они не пострадали.

«Пассажирский автобус находился не на маршруте с двумя пассажирами в салоне. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир с легкового автомобиля», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Амурской области автомобиль разорвало пополам из-за того, как он влетел в столб в городе Тында. Nissan не справился с управлением и врезался в столб. Внутри транспортного средства находились два человека — они получили несовместимые с жизнью травмы.

ЖЗЛ
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