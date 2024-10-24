В России автомобиль разорвало пополам после аварии

В Тынде Амурской области автомобиль разорвало пополам после наезда на столб

В Амурской области автомобиль разорвало пополам после того, как он влетел в столб в городе Тында. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

По информации ведомства, автомобиль Nissan не справился с управлением и врезался в столб. Внутри транспортного средства находились два человека — они получили несовместимые с жизнью травмы.

На место происшествия прибыл Тындинский городской прокурор. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, ситуация находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее на западе Москвы из-за аварии легковой автомобиль Hyundai Solaris разорвало на части. Водитель не справился с управлением, из-за чего на Тарусской улице автомобиль сначала вылетел на тротуар, а затем ударился о столб и несколько раз перевернулся.