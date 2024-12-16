В России приставы взыскали потраченные бухгалтером в казино бюджетные 1,5 миллиона рублей

В Бурятии судебные приставы взыскали похищенные бухгалтером 1,5 млн рублей

В Бурятии судебные приставы взыскали бюджетные 1,5 миллиона рублей, потраченные бухгалтером в казино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По данным ведомства, судебные приставы взыскали с женщины, страдающей лудоманией, более 1,5 миллиона рублей, которые она похитила у бюджетного образовательного учреждения. Подсудимая рассказала, что играла в онлайн-казино. Именно это увлечение привело ее к большим долгам. Сначала для продолжения игры она брала кредиты, но денег на погашение их не хватало. И она приняла решение похищать деньги со счетов бюджетных организаций, где работала бухгалтером.

Хищения она совершала путем перевода зарплаты себе или другим работникам, с которым после связывалась и просила вернуть деньги на ее счет, якобы произошла ошибка при начислении.

Суд полностью удовлетворил исковые требования на возмещение ущерба. Приставы наложили арест на бытовую и компьютерную технику, арестовали банковские счета и запретили выезд за пределы России. Сумма ущерба взыскана полностью.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали двоих россиян за обман пенсионерки на четыре миллиона рублей.

