В Коломне задержали двух мошенников за обман пенсионерки на 4 миллиона рублей

В Коломне сотрудники полиции задержали двоих россиян за обман пенсионерки на четыре миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, пожилой женщине на мобильный позвонил неизвестный и, представившись сотрудником «Госуслуг», предложил оформить заявку на установку электросчетчиков по льготе. После этого злоумышленник попросил продиктовать код для входа в личный кабинет, что она и сделала. Дальше пенсионерке поступило еще несколько звонков от лжесотрудников Министерства финансового мониторинга и ФСБ. Они уверили ее в том, что мошенники получили доступ к ее деньгам и рекомендовали их снять, а затем через доверенное лицо поместить на безопасный счет.

В результате она сняла четыре миллиона рублей, сказав банковским работникам, что деньги нужны на лечение за границей. После чего передала деньги курьеру мошенников. На следующий день преступники уговорили ее снять накопления и в другом банке. Сотрудница банка поняла, что происходит, и объяснила клиентке, что она была обманута мошенниками. Пенсионерка обратилась в полицию. После этого все проходило под контролем оперативников.

Сотрудники полиции предоставили ей муляж с деньгами, и в момент передачи его посыльному силовики произвели задержание. Это позволило установить второго участника преступной схемы. После задержания оба рассказали, что нашли подработку в интернете. Они забирали наличные и переводили их на счета, указанные заказчиками, оставляя себе процент.

Ранее сообщалось, что генерал ФСБ рассказал о вымогающих деньги по всему миру сотрудниках кол-центров.