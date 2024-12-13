Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 13 декабря 2024Силовые структуры

Сотрудники полиции задержали двоих россиян за обман пенсионерки на четыре миллиона рублей

В Коломне задержали двух мошенников за обман пенсионерки на 4 миллиона рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Коломне сотрудники полиции задержали двоих россиян за обман пенсионерки на четыре миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, пожилой женщине на мобильный позвонил неизвестный и, представившись сотрудником «Госуслуг», предложил оформить заявку на установку электросчетчиков по льготе. После этого злоумышленник попросил продиктовать код для входа в личный кабинет, что она и сделала. Дальше пенсионерке поступило еще несколько звонков от лжесотрудников Министерства финансового мониторинга и ФСБ. Они уверили ее в том, что мошенники получили доступ к ее деньгам и рекомендовали их снять, а затем через доверенное лицо поместить на безопасный счет.

В результате она сняла четыре миллиона рублей, сказав банковским работникам, что деньги нужны на лечение за границей. После чего передала деньги курьеру мошенников. На следующий день преступники уговорили ее снять накопления и в другом банке. Сотрудница банка поняла, что происходит, и объяснила клиентке, что она была обманута мошенниками. Пенсионерка обратилась в полицию. После этого все проходило под контролем оперативников.

Сотрудники полиции предоставили ей муляж с деньгами, и в момент передачи его посыльному силовики произвели задержание. Это позволило установить второго участника преступной схемы. После задержания оба рассказали, что нашли подработку в интернете. Они забирали наличные и переводили их на счета, указанные заказчиками, оставляя себе процент.

Ранее сообщалось, что генерал ФСБ рассказал о вымогающих деньги по всему миру сотрудниках кол-центров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности массированного удара по Украине

      Москвичи попросили у Деда Мороза закрыть ипотеку

      В Курской области описали северокорейских военных фразой «это берсерки»

      ФСБ задержала киллеров за подготовку покушения на топ-менеджера российского КБ

      Назван лучший контент 2024 года в России

      Появились новые данные о смертельном ДТП с главой департамента Минобрнауки

      Россиянин с инвалидностью жестоко избил женщину

      МИД Украины попросил десятки систем ПВО на фоне массированного удара

      Рогов предрек попадание ВСУ в котел южнее Курахово

      Взрывы прозвучали в Одессе и Ивано-Франковске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше