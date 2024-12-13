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06:29, 13 декабря 2024Силовые структуры

Генерал ФСБ рассказал о вымогающих деньги по всему миру сотрудниках колл-центров

Генерал ФСБ Михайлов призвал лишать мошенников из колл-центров имущества
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мошеннические колл-центры стали проблемой не только России, но и во многих стран мира, заявил в разговоре с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он подчеркнул, что для полноценной борьбы с ними уголовному наказанию с конфискацией имущества в пользу жертв должны подвергаться не только руководители организаций, но и все сотрудники.

В онлайн-кинотеатре Окко 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют нами, как работают мошеннические колл-центры, и, наконец, как обезопасить себя от мошеннических схем.

«Очень много колл-центров сегодня за рубежом, много их и в России. Эти персонажи вымогают деньги у людей по всему миру. Мне представляется, что конфискация имущества, средств, полученных незаконным путем, должна касаться не только организаторов колл-центров, но и всех сотрудников. Тогда мы, возможно, решим эту проблему», — допустил Михайлов.

По его словам, с появлением интернета и начала его использования в криминальных целях, проблема мошеннических колл-центров стала массовой: во многих странах мира появляются мошеннические колл-центры, сотрудники которых вымогают средства у граждан разных государств.

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«Надо также разбираться, куда тратятся похищенные средства: вряд ли деньги, полученные мошенническим путем расходуют на покупку предприятий или инвестиции. Криминальные деньги тратятся на криминальные цели, и все это надо душить на корню. Похищенные суммы за счет конфискации имущества у всех сотрудников, участвовавших в мошенничестве, должны быть переданы пострадавшим — ведь все эти сотрудники прекрасно понимают, чем занимались», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что российские специалисты делают все, чтобы раскрывать мошеннические колл-центры и привлекать к ответственности преступников. Используются, по его словам, и схемы на основе искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников российских офисов международной сети колл-центров, работавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили. Возбуждено дело по статье 210 («Организация преступного сообщества»), части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и части 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ

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