ФСБ задержала 11 сотрудников работавшей на грузинского экс-министра сети колл-центров

ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников международной сети колл-центров

ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников российских офисов международной сети колл-центров, работавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Руководители — гражданин Украины и Израиля, а также объявленный в розыск гражданин Израиля и Грузии. Вместе они в 2022 году по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) распространяли анонимные сообщения о том, что в Белгороде, Брянске, Курске и Москве готовятся теракты

ФСБ опубликовала кадры задержания сотрудников российского отделения международной сети колл-центров.

Ранее стало известно, что колл-центры входили в состав преступного сообщества, которое под видом совершения инвестиционных сделок занималось мошенничеством. От деятельности сети пострадали около 100 тысяч человек из 50 государств, в том числе граждане стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии. Доходы мошенников достигали одного миллиона долларов в день.

