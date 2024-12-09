Задержание ФСБ сотрудников международных колл-центров попало на видео

ФСБ показала кадры пресечения деятельности международной сети колл-центров

ФСБ показала кадры пресечения деятельности международной сети колл-центров, обманувших жителей 50 стран. Запись задержания публикует ТАСС.

На кадрах правоохранители врываются в здание колл-центра и начинают задерживать его сотрудников. В офисе висят флаги разных государств. Большое количество людей разных национальностей расскаживают в одном помещении. Показано, что рабочее постранство заполнено компьютерами, документацией и сим-картами.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников российских офисов международной сети колл-центров, работавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили. Возбуждено дело по статье 210 («Организация преступного сообщества»), части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и части 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ

От деятельности сети пострадали около 100 тысяч человек из 50 государств, в том числе граждане стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии. Доходы мошенников достигали одного миллиона долларов в день.