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08:09, 9 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла работу международной сети колл-центров

ФСБ разоблачила преступную сеть колл-центров, обманувших жителей 50 стран
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ТАСС

ФСБ пресекла работу международной сети колл-центров, обманувших жителей 50 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, сеть действовала в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили. Колл-центры входили в состав преступного сообщества, которое под видом совершения инвестиционных сделок занималось мошенничеством.

Отмечается, что от деятельности сети пострадали около 100 тысяч человек из 50 государств, в том числе граждане стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии. Доходы мошенников достигали одного миллиона долларов в день.

Силовики уже задержали одного из руководителей колл-центров, функционирующих в России. Им оказался гражданин Израиля и Украины. Второй руководитель объявлен в розыск, он — гражданин Израиля и Грузии. В 2022 году они по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся терактах в Москве, Курске, Брянске и Белгороде. Всего задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров.

Возбуждено дело по статье 210 («Организация преступного сообщества»), части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и части 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ

Ранее ФСБ предупредила, что недружественные страны, в том числе Украина, все активнее пытаются вовлечь россиян в совершение противоправных действий.

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