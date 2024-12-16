В России проведут эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов

Эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов проведут с 1 января

В России проведут эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Уточняется, что эксперимент стартует 1 января и продлится до 1 июля 2025 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Участниками проекта станут льготники: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены покупать авиабилеты по специальному тарифу в кассах. Кроме того, приобрести льготные авиабилеты онлайн смогут жители регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области.

Успех проекта поможет сделать процедуру покупки билетов льготниками проще и снизит время на проверку отчетности авиакомпаний, говорится в источнике.

В июле в Госдуме захотели ограничить рост цен на авиабилеты и установить их верхние границы. Отмечается, что потолок цен может быть установлен только для определенных категорий билетов.