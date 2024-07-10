В России захотели ограничить рост цен на авиабилеты

«Ъ»: в Госдуме захотели установить верхние границы цен на авиабилеты

В Госдуме захотели ограничить рост цен на авиабилеты и установить их верхние границы. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Уточняется, что депутаты планируют подключиться к введению в России предельной стоимости билетов на самолеты до конца 2024 года. Состав рабочей группы, которая будет заниматься этим вопросом, утвердили на заседании во вторник, 9 июля.

Издание со ссылкой на свои источники также сообщает, что потолок цен может быть установлен только для определенных категорий билетов. Депутат Николай Харитонов, который называет себя автором инициативы, подчеркнул, что нововведение будет касаться льготных категорий пассажиров и ряда дополнительных маршрутов.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на авиабилетах. Аналитики «Авиасейлс» посоветовали путешественникам летом и весной покупать их как можно раньше, зимой — за два-пять месяцев, а осенью — минимум за неделю до поездки.

