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09:52, 16 декабря 2024Россия

В России воспитательница ударила мальчика ногой по голове за отказ возвращаться с прогулки

В Красноярске воспитательница детского дома ударила мальчика ногой по голове
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал TBK

В Красноярске воспитательница детского дома ударила мальчика ногой по голове за отказ возвращаться с прогулки, об этом сообщил региональный портал Ngs24.ru.

По сведениям российского издания, ребенок плохо себя вел. Как заявил один из очевидцев, сотрудница детдома швыряла мальчика из стороны в сторону, другого воспитанника она пнула по голове. Все это происходило на глазах ее коллеги, которая никак не пыталась вмешаться.

Начальник учреждений для детей-сирот министерства образования Красноярского края Ирина Гущина позже рассказала, что у 40-летней воспитательницы стаж 3,5 года. В прошлом у женщины ни разу не было никаких дисциплинарных взысканий. Ее и другую сотрудницу детдома решили уволить.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Находке Приморского края воспитательница детского сада забыла трехлетнего ребенка на площадке.

ЖЗЛ
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