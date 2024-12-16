В России воспитательница ударила мальчика ногой по голове за отказ возвращаться с прогулки

В Красноярске воспитательница детского дома ударила мальчика ногой по голове

В Красноярске воспитательница детского дома ударила мальчика ногой по голове за отказ возвращаться с прогулки, об этом сообщил региональный портал Ngs24.ru.

По сведениям российского издания, ребенок плохо себя вел. Как заявил один из очевидцев, сотрудница детдома швыряла мальчика из стороны в сторону, другого воспитанника она пнула по голове. Все это происходило на глазах ее коллеги, которая никак не пыталась вмешаться.

Начальник учреждений для детей-сирот министерства образования Красноярского края Ирина Гущина позже рассказала, что у 40-летней воспитательницы стаж 3,5 года. В прошлом у женщины ни разу не было никаких дисциплинарных взысканий. Ее и другую сотрудницу детдома решили уволить.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Находке Приморского края воспитательница детского сада забыла трехлетнего ребенка на площадке.