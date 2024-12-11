В России воспитательница детсада забыла трехлетнего ребенка на площадке

В Находке воспитательница забыла трехлетнего ребенка на площадке детсада

В Находке Приморского края воспитательница детского сада забыла трехлетнего ребенка на площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Девочка осталась на площадке детсада одна после того, как воспитательница завела детей из группы домой на дневной сон после прогулки. На улице ребенок провел около 25 минут.

Ребенок после случившегося чувствует себя нормально, он не пострадал. Прокуратура российского региона начала проверку, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Таганроге Ростовской области воспитательница обозвала девочку тварюгой и кобылой за отказ надевать шорты. Это стало известно после того, как одна из матерей решила установить в шкафчик дочери микрофон.