В Сирии рассказали об отводе российских военных из Дамаска

FT: новые власти Сирии рассказали об отводе РФ части военных из Дамаска

Россия вывела около 400 военных из Дамаска и перебросила из на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии. Об этом в интервью Financial Times (FT) рассказал участвовавший в соответствующих переговорах член политбюро «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) под псевдонимом Камаль Лабабиди.

По его словам, речь идет о военных, которые были размещены в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе. Также переброске подверглись военные, проходившие службу при российском посольстве в столице Сирии.

Лабабиди подчеркнул, что сейчас стороны ведут переговоры об эвакуации большого числа российских военных, расположенных в разных регионах страны.

Ранее глава ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани сообщил о намерении новых властей арабской республики заключить соглашения о совместной обороне с рядом стран. «Мы стремимся выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — заявил он, не уточнив, о каких именно странах идет речь.