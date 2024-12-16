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21:22, 16 декабря 2024Забота о себе

В ВОЗ заявили об ухудшении психического здоровья во всем мире

FT: у людей по всему миру фиксируется ухудшение психического здоровья
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yuris Alhumaydy / Unsplash

Во всем мире у людей фиксируется ухудшение психического здоровья. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за коронавирусной инфекции. По словам специалиста по психическому здоровью из ВОЗ Дэна Чисхолма, человечество еще не вернулось к уровню, который существовал до пандемии.

В ВОЗ и Международной организации труда сообщили, что ежегодно из-за депрессии и тревоги люди теряют около 12 миллиардов рабочих дней. Ущерб для мировой экономики оценивается в триллион долларов.

Ранее врач, основатель Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что в новогодний период люди часто подводят итоги и сталкиваются с разочарованием, если не достигли всех поставленных целей. Завышенные ожидания он назвал первой причиной подавленности перед Новым годом.

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