В ВОЗ заявили об ухудшении психического здоровья во всем мире

FT: у людей по всему миру фиксируется ухудшение психического здоровья

Во всем мире у людей фиксируется ухудшение психического здоровья. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за коронавирусной инфекции. По словам специалиста по психическому здоровью из ВОЗ Дэна Чисхолма, человечество еще не вернулось к уровню, который существовал до пандемии.

В ВОЗ и Международной организации труда сообщили, что ежегодно из-за депрессии и тревоги люди теряют около 12 миллиардов рабочих дней. Ущерб для мировой экономики оценивается в триллион долларов.

Ранее врач, основатель Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что в новогодний период люди часто подводят итоги и сталкиваются с разочарованием, если не достигли всех поставленных целей. Завышенные ожидания он назвал первой причиной подавленности перед Новым годом.