Ведущая Первого канала посетила африканскую страну и раскрыла удивившую ее особенность

Ведущая шоу «Жизнь других» Бадоева: в Сенегале принято радоваться на похоронах

Ведущая тревел-шоу «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева посетила Сенегал и раскрыла удивившую ее особенность. В эфире передачи она заявила, что в этой африканской стране люди наряжаются и радуются на похоронах. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Бадоева рассказала, что в сенегальской столице Дакар ее удивило то, как там проводятся похороны. «Если вернуться на рынок, можно попасть не только в павильон с фруктами или молочкой, но и наткнуться на кое-что более неожиданное. Идешь-идешь по рынку, я думаю: что это за представление? А это похороны», — пояснила она.

По словам телеведущей, в Сенегале на похоронах люди нарядно одеваются. «И самое главное, на что я обратила внимание, — там никто не плачет, потому что человек закончил свою жизнь, он ее хорошо прожил, и все радуются», — описала она сенегальские традиции. Местный работник кладбища Хабиб Санья в беседе с Бадоевой отметил, что прощания могут проходить где угодно.

Ранее Бадоева посетила Уругвай и назвала удивившую ее особенность. Она заявила, что в этой стране гражданам выписывают штрафы за неявку на выборы.