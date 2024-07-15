Ведущая Первого канала посетила Уругвай и раскрыла удивившую ее особенность страны

Ведущая «Жизнь других» Бадоева рассказала о штрафе в Уругвае за неявку на выборы

Ведущая тревел-шоу «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева посетила Уругвай и раскрыла удивившую ее особенность. В эфире передачи она заявила, что в этой стране гражданам выписывают штрафы за неявку на выборы. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Тут на самом деле много интересных и разных штрафов, но один меня удивил больше всего — штраф за то, что ты не явился на голосование и не проголосовал», — высказалась Бадоева о законах Уругвая.

В выпуске шоу местный юрист Марсело Невас пояснил, что штраф за неявку на голосование касается крупных выборов. «Например, если не пришел на выборы мэра города или президента, то заплатишь штраф в размере двух тысяч песо (около 4,3 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), а если ты госслужащий — еще больше», — рассказал специалист.

Ранее Бадоева раскрыла особенность Китая. В эфире «Жизнь других» она заявила, что в этой популярной у россиян стране установлено множество камер.