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19:49, 29 января 2024Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала раскрыла особенность популярной у россиян страны

Ведущая шоу «Жизнь других» Бадоева рассказала о множестве видеокамер в Китае

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ведущая тревел-шоу «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева раскрыла особенность Китая. В эфире передачи она заявила, что в этой популярной у россиян стране установлено множество камер. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Если бы я жила в Шанхае, то чувствовала себя героиней какого-нибудь реалити-шоу, потому что тут за каждым твоим шагом следят камеры», — высказалась об особенности Китая ведущая.

Юрист Гуо Чи Чи в выпуске шоу также рассказала, что в Китае, население которого составляет почти 1,5 миллиарда человек, установлено более 700 миллионов камер видеонаблюдения. «Это почти по одной на каждых двух граждан», — пояснила она. Бадоева подчеркнула, что число камер в стране продолжает с каждым годом расти. «Как по мне, иногда выглядит это пугающе, прям хочется куда-то спрятаться, но местные жители видят в этом только плюсы», — добавила ведущая.

Жительница Китая, директор салона Чен Юан, объяснила, что камеры необходимы для обеспечения безопасности граждан. «Они не скрыты от человеческих глаз, поэтому все знают: нарушишь закон — тебя найдут в тот же день; здесь за полчаса выявляют карманников, укравших кошелек или телефон», — заключила она.

Ранее Бадоева раскрыла особенности Шри-Ланки. В эфире шоу «Жизнь других» она рассказала, что жители страны предпочитают лекарствам травы, не работают в полнолуния и тратят годы на бракоразводные процессы.

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      Олег Давыдов
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