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16:27, 16 декабря 2024Мир

Венгрия выступила против отправки военных советников ЕС на Украину

Сийярто: Венгрия не поддержит отправку на Украину военных советников из стран ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Венгрия не поддержит отправку на Украину военных советников из стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы не поддержим отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных и не поддержим отправку военных советников стран ЕС в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины», — отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что считает чрезвычайно опасной отправку европейских военных на Украину «с любыми целями».

В октябре Венгрия заблокировала план Евросоюза по отправке иностранных военных инструкторов на Украину. Будапешт попросил Брюссель переработать эту инициативу.

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