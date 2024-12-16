Венгрия выступила против отправки военных советников ЕС на Украину

Сийярто: Венгрия не поддержит отправку на Украину военных советников из стран ЕС

Венгрия не поддержит отправку на Украину военных советников из стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы не поддержим отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных и не поддержим отправку военных советников стран ЕС в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины», — отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что считает чрезвычайно опасной отправку европейских военных на Украину «с любыми целями».

В октябре Венгрия заблокировала план Евросоюза по отправке иностранных военных инструкторов на Украину. Будапешт попросил Брюссель переработать эту инициативу.