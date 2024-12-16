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04:01, 16 декабря 2024Забота о себе

Врач назвал помогающее сохранить молодость новогоднее блюдо

Врач Тяжельников: холодец укрепляет кости и помогает сохранить молодость
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Холодец укрепляет кости и позитивно влияет на упругость кожи, помогая сохранить молодость, а также снижает похмельный синдром за счет содержащегося в нем глицина. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Многие готовят его [холодец] чаще, считая его не только вкусным, но и очень полезным. В первую очередь — из-за высокого содержания коллагена. Это белок, содержащийся в соединительной ткани: в сухожилиях, хрящах, костях. Длительная варка делает его более биодоступным, поэтому блюдо позитивно влияет на плотность наших костей и упругость кожи», — сказал он.

Врач подчеркнул, что в холодце также содержится большое количество витаминов и микроэлементов, включая магний, калий, натрий и железо. По его словам, из-за способности этого блюда обволакивать стенки желудка, тем самым замедляя всасывание алкоголя, холодец будет «очень уместен» на новогоднем столе.

Ранее диетолог Даниэль Крамбл Смит назвала ошибки в питании, которые мешают росту мышечной массы. Она выделила шесть ошибок: недостаточное потребление белка, недостаток калорий, недостаточное потребление углеводов, недостаточное потребление воды, игнорирование полезных жиров и пренебрежение едой после тренировки.

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