Диетолог назвала мешающие росту мышечной массы ошибки в питании

Диетолог Даниэль Крамбл Смит назвала ошибки в питании, которые мешают росту мышечной массы. Ее слова приводит Verywellhealth.com.

Эксперт выделила шесть ошибок: недостаточное потребление белка, недостаток калорий, недостаточное потребление углеводов, недостаточное потребление воды, игнорирование полезных жиров и пренебрежение едой после тренировки.

«После физической нагрузки организму нужны питательные вещества для восстановления. Рекомендуется употреблять сбалансированные блюда из белков и углеводов сразу после занятий», — уточнила Смит.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.