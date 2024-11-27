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15:49, 27 ноября 2024Спорт

Диетолог назвала мешающие росту мышечной массы ошибки в питании

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Диетолог Даниэль Крамбл Смит назвала ошибки в питании, которые мешают росту мышечной массы. Ее слова приводит Verywellhealth.com.

Эксперт выделила шесть ошибок: недостаточное потребление белка, недостаток калорий, недостаточное потребление углеводов, недостаточное потребление воды, игнорирование полезных жиров и пренебрежение едой после тренировки.

«После физической нагрузки организму нужны питательные вещества для восстановления. Рекомендуется употреблять сбалансированные блюда из белков и углеводов сразу после занятий», — уточнила Смит.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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