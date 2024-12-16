Мэр Горловки Приходько заявил об ударе ВСУ по зданию районной администрации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию районной администрации в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Повреждено здание районной администрации», — рассказал чиновник.

Приходько сообщил об артиллерийском ударе ВСУ по поселку шахты имени Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки в ДНР. В 11:52 мэр заявил о новом ударе украинской артиллерии по поселку. О наличии пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры на подконтрольной Украине территории. По его словам, за сутки прозвучали не менее 200 взрывов.