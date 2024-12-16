Задержание связанных со смотрящим за тюрьмами Тулуна мужчин попало на видео

Росгвардия показала задержание двух сторонников экстремистской организации

Росгвардия показала видео задержания двух сторонников экстремистской идеологии в Иркутской области. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах сотрудники СОБР Росгвардии врываются в дома злоумышленников и надевают на них наручники.

По версии следствия, в период с января 2022 года по настоящее время 30-летний и 35-летний мужчины, имея связи в криминальной сфере, принимали участие в деятельности запрещенной организации. В частности, они разъясняли криминальную идеологию экстремистской организации лицам, склонным в совершению преступлений, и пропагандировали среди них агрессию по отношению к представителям власти.

Как уточнили «Ленте.ру» в главке МВД России по Иркутской области, арестованные связаны с ранее задержанным 33-летним смотрящим за исправительными учреждениями Тулуна. Из мест жительства фигурантов изъяты тюремные «уклады», сотовые телефоны и другие предметы, указывающие на участие и организацию экстремистского движения.