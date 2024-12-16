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12:05, 16 декабря 2024Силовые структуры

Задержание связанных со смотрящим за тюрьмами Тулуна мужчин попало на видео

Росгвардия показала задержание двух сторонников экстремистской организации
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Росгвардия показала видео задержания двух сторонников экстремистской идеологии в Иркутской области. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах сотрудники СОБР Росгвардии врываются в дома злоумышленников и надевают на них наручники.

По версии следствия, в период с января 2022 года по настоящее время 30-летний и 35-летний мужчины, имея связи в криминальной сфере, принимали участие в деятельности запрещенной организации. В частности, они разъясняли криминальную идеологию экстремистской организации лицам, склонным в совершению преступлений, и пропагандировали среди них агрессию по отношению к представителям власти.

Как уточнили «Ленте.ру» в главке МВД России по Иркутской области, арестованные связаны с ранее задержанным 33-летним смотрящим за исправительными учреждениями Тулуна. Из мест жительства фигурантов изъяты тюремные «уклады», сотовые телефоны и другие предметы, указывающие на участие и организацию экстремистского движения.

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