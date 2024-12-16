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09:06, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Живший в Турции российский комик объяснил возвращение на родину

Комик Чабдаров рассказал, что чувствовал себя гастарбайтером в Турции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Иван Абрамов / VK Video

Популярный российский юморист Расул Чабдаров, живший в Турции, объяснил возвращение на родину. Подробностями он поделился в подкасте комика Ивана Абрамова, доступном во «ВКонтакте».

Чабдаров вспомнил, как в юности жил в Турции и работал в туристической сфере. «Я начал видеть взрослых мужчин, которые уже лет 10-15 работают так, ничего не меняется вообще, и я думаю: я не хочу быть этим обгоревшим мужчиной», — рассказал комик.

При этом юморист отметил, что за сезон зарабатывал около 10 тысяч долларов (около 1,04 миллиона рублей по текущему курсу). «Плюс я там реально чувствовал себя гастарбайтером все равно. (...) И я подумал: моя страна — это Россия. Я реально так подумал, у меня паспорт российский, я — гражданин России, я родился в России, я — коренной житель России», — добавил он. В итоге, по словам Чабдарова, он принял решение вернуться на родину.

Ранее Чабдаров раскрыл минус США. Комик отметил, что в Штатах, в частности в Лос-Анджелесе, ему не понравилось то, что там грязно и много бездомных людей, которые лежат даже возле дорогих отелей.

Вот это да!
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