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09:44, 17 декабря 2024Ценности

47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dusya_star

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева поделилась откровенным снимком из спальни. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя поп-исполнительница запечатлела себя в зеркало на камеру телефона. Так, знаменитость предстала на размещенном фото в розовом кроп-топе и черных трусах. При этом она отказалась от штанов и надела на шею ожерелье с крестом. Кроме того, Плетнева подвела глаза черным карандашом, нанесла на губы розовую помаду и распустила волосы.

В июле Анна Плетнева раскрыла секрет стройности после трех родов. Тогда певица призналась, что единственным спортом, которым она занимается, — это настольный теннис.

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