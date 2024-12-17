Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 17 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

Брокер Ракута: ставки аренды в России могут подняться в полтора раза
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После Нового года ставки аренды в России могут пойти вверх. Как изменятся цены на съемное жилье в стране, «Газете.Ru» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

В первые полгода 2025-го, по данным эксперта, съемные квартиры подорожают в полтора раза. Собственники будут поднимать цены постепенно, без резких скачков, уверен Ракута. При этом аренда прибавит в цене еще больше, если ключевая ставка и проценты по ипотеке продолжат расти. Предложение в скором времени значительно сократится. «За последний год ситуация изменилась: многие из тех, кто собирался перейти с аренды на покупку, решили остаться в аренде, так как платежи по аренде сейчас значительно выгоднее, чем ипотека», — пояснил брокер.

Наибольшим спросом среди покупателей, как предполагает Ракута, будет пользоваться малогабаритное жилье — студии и «однушки». Также в наступающем году россияне все чаще будут делать выбор в пользу квартир с двумя изолированными спальнями. Двухкомнатные варианты будут проигрывать им в популярности, однако по расценкам на квадратный метр могут оказаться выгоднее — как в плане продажи, так и аренды.

Ранее аналитики допустили 30-процентное падение продаж на первичном рынке в России в 2025 году. В то же время объекты в новостройках могут потерять в цене около 5-8 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Депутат Госдумы раскрыл результаты проверки его машины на взрывчатку

      Предсказана реакция НАТО на требование Киева компенсировать отказ от приглашения в альянс

      Раскрыта личность единственного выжившего после подрыва генерала Российской армии

      В России ужесточили правила работы маркетплейсов

      В США рассказали о планах Трампа урегулировать конфликт за счет Украины

      Установлен арендатор заснявшего момент подрыва генерала Кириллова каршеринга

      Кадыров рассказал о встрече с помощником Путина в Москве

      Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

      Раскрыта польза чтения для мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше