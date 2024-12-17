Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

Брокер Ракута: ставки аренды в России могут подняться в полтора раза

После Нового года ставки аренды в России могут пойти вверх. Как изменятся цены на съемное жилье в стране, «Газете.Ru» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

В первые полгода 2025-го, по данным эксперта, съемные квартиры подорожают в полтора раза. Собственники будут поднимать цены постепенно, без резких скачков, уверен Ракута. При этом аренда прибавит в цене еще больше, если ключевая ставка и проценты по ипотеке продолжат расти. Предложение в скором времени значительно сократится. «За последний год ситуация изменилась: многие из тех, кто собирался перейти с аренды на покупку, решили остаться в аренде, так как платежи по аренде сейчас значительно выгоднее, чем ипотека», — пояснил брокер.

Наибольшим спросом среди покупателей, как предполагает Ракута, будет пользоваться малогабаритное жилье — студии и «однушки». Также в наступающем году россияне все чаще будут делать выбор в пользу квартир с двумя изолированными спальнями. Двухкомнатные варианты будут проигрывать им в популярности, однако по расценкам на квадратный метр могут оказаться выгоднее — как в плане продажи, так и аренды.

Ранее аналитики допустили 30-процентное падение продаж на первичном рынке в России в 2025 году. В то же время объекты в новостройках могут потерять в цене около 5-8 процентов.