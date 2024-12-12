Предсказано будущее новостроек в России

Эксперт Выломов: в 2025-м сделки с новостройками упадут на 30 %, а цены — на 8 %

По итогам 2025 года объем сделок с новостройками может снизиться на 25-30 процентов, а цены на такое жилье — на 5-8 процентов. Такой прогноз дал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов, передают «Аргументы и факты».

По его словам, снижение произойдет на фоне высоких процентных ставок и отмены массовой льготной ипотеки. Граждане будут сберегать свои средства на депозитах вместо того, чтобы вкладывать их в недвижимость. Наиболее заметно в продажах могут просесть инвестиционные «однушки» и студии, так как покупать жилье для дальнейшей сдачи в аренду в настоящее время невыгодно.

Относительно небольшое удешевление нового жилья эксперт объяснил тем, что себестоимость строительства продолжит расти опережающими темпами. «Это серьезный сдерживающий фактор для большего снижения цен. Даже если застройщик готов пойти на большее снижение, могут возникнуть серьезные вопросы у банков, выдавших проектное финансирование», — рассказал Выломов.

Ранее директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев заявил, что в большинстве случаев аренда квартиры выгоднее ипотеки.