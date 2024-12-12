Россиянам предложили арендовать жилье вместо ипотеки

ДОМ.РФ: аренда жилья выгоднее ипотеки из-за отсутствия переплат

В большинстве случаев аренда квартиры выгоднее, чем приобретение жилья в ипотеку, рассказал РИА Новости директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

Арендуя квартиру, россиянин не привязан к конкретному региону, району и объекту недвижимости на длительный срок, поэтому может в любое время переехать. Кроме того, при проживании в арендованном жилье не нужно платить налоги, делать ремонт, благоустраивать придомовую территорию.

Главным риском является неожиданное изменение условий или расторжение договора владельцем квартиры, предупредил Ковалев. Обычно это происходит при отсутствии официального договора с арендодателем. Также владелец квартиры может запретить проживать в ней большему количеству людей, чем планировалось изначально, делать ремонт и благоустраивать недвижимость на вкус арендатора.

Россиянин, снимающий квартиру, может столкнуться с ростом арендной платы в зависимости от спроса. Еще один недостаток — арендованное жилье нельзя передать по наследству, поскольку оно не является собственностью, напомнил эксперт.

Очевидным минусом покупки жилья в ипотеку является переплата по кредиту. При этом собственное жилье имеет ряд плюсов: владелец сам может сдавать свою квартиру и получать доход. Кроме того, собственное жилье позволяет получить постоянную регистрацию, а вместе с ней и приоритетный доступ к детским садам, школе и поликлинике.

В декабре ставки аренды снизились в большинстве российских городов-миллионников. В Москве они опустились на шесть процентов, до 73,6 тысячи рублей. В Екатеринбурге сильно подешевели двухкомнатные квартиры — показатель снизился на 11 процентов, до 49 тысяч рублей. Также цены упали в Казани, Красноярске и Тюмени — трехкомнатное жилье теперь можно снять на 8-10 процентов дешевле.